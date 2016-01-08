Бойовики на Різдво продовжували провокаційні обстріли позицій ЗСУ - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook у зведенні станом на 6.00 годину 8 січня.

"Обстріли позицій сил АТО з боку проросійських озброєних банд в день Різдва Христового не припинялись. Чверть усіх епізодів застосування невігласами зброї була прицільними обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у прес-центрі зазначили, що з вечора 7 січня бойовики з 82-мм мінометів гатили по позиціях ЗСУ, які розташовані на північній околиці Лебединського, що неподалік Маріуполя. Всього злочинці випустили не менше 12 мін. З такого ж озброєння загарбники прицільно обстріляли один з українських опорних пунктів в районі Зайцевого.

"З настанням сутінок до опівночі кремлівські найманці декілька разів зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели турбуючий вогонь в бік українських воїнів, що несуть службу на підступах до Пісків, Опитного та Новгородського", - повідомили в штабі АТО.

Читайте такожТерористи накопичили бронетехніку та озброєння на кількох напрямках - Міноборони

"З початку цієї доби російсько-терористичні бандформування, які облаштувались у зруйнованому Донецькому аеропорту, близько 1.00 години ночі впродовж 15 хвилин вели неприцільний вогонь в бік українських підрозділів біля Опитного", - зазначає штаб.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 6.00 годину 8 січня 2016 року:Обстріли позицій сил АТО з боку проросійських ... Posted by Прес-центр штабу АТО on Thursday, January 7, 2016

Як повідомляв УНІАН, станом на 18.00 годину 7 січня 2016 року ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Ворог не припиняє здійснювати збройні провокації в районі Пісків, Опитного, Авдіївки, Новгородського, Майорська та Луганського та ін. Бойовики використовують здебільшого стрілецьку зброю, але час від часу лунають постріли й з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.