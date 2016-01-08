Під Світлодарськом четверо бойовиків підірвались на своїх же розтяжках - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Вчора до моргу однієї з лікарень у Донецьку були доставлені чотири тіла загиблих, які підірвались на своїх же вибухових пристроях у районі Світлодарська", - сказав Лисенко.

За його словами, також відмічені чергові факти "порушення дисципліни та низького рівня морально-психологічного стану НЗФ".

Так, 6 січня новопризначений командир одного з підрозділів 1 АК "ДНР", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав важких тілесних ушкоджень своєму підлеглому. При цьому командування частини намагається приховати вказаний факт, а "військовій комендатурі ДНР" "запропоновано" не проводити розслідування інциденту.