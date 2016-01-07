Розвідка встановила особу російського командира бойовиків під Новоазовськом

18:30, 07 січня 2016
Війна
3098 0

Російський офіцер раніше брав участь у війні в Чечні.

Новоазовск / cheap-trip.eu / cheap-trip.eu

Українська Служба зовнішньої розвідки встановила особу командира так званого 9 окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Про це повідомили у прес-центрі відомства.

Читайте такожБойовики "відсвяткували" різдвяну ніч 51 обстрілом сил АТО

Ним виявився полковник ЗС РФ Бондарєв Дмитро Євгенович, 1971 р.н., колишній командир 51 парашутно-десантного полку (Тула) 106 повітрянодесантної дивізії (Тула) Повітрянодесантних військ ЗС РФ.

"Офіцер має досвід бойових дій на території Чеченської Республіки", - додали у прес-службі.

Читайте такожТерористи накопичили бронетехніку та озброєння на кількох напрямках - Міноборони

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter