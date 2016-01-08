На Харківщині правоохоронці затримали "чиновника райадміністрації "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, чоловіка затримали 5 січня на митному пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області співробітники СБУ спільно з прикордонниками.

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За даними СБУ, затриманий, уклавши угоду з ватажками терористичної організації, обіймав посаду "першого заступника глави адміністрації Перевальського району".

"Чиновник" спочатку підпорядковувався ватажкові козацького бандформування отаману Козіцину, потім – "главі ЛНР" Плотницькому. При цьому чоловік є пенсіонером правоохоронних органів і на підставі сфальсифікованих документів переселенця продовжував отримувати пенсію від України.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за участь у діяльності терористичної організації. До нього застосовано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.