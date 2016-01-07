Бойовики "ЛНР" відмовилися виконати власну обіцянку щодо звільнення полонених

00:54, 07 січня 2016
Війна
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Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що звільнення українських полонених, про яке він раніше повідомляв, не відбудеться.

REUTERS

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на один із пропагандистських сайтів бойовиків.

При цьому, Плотницький поклав провину за зрив домовленостей щодо обміну полоненими на українську сторону. "Всі спроби зв'язатися з повноважними представниками України для того, щоб передати їм військовополонених, ні до чого не призвели", - сказав ватажок бойовиків угруповання "ЛНР".

Водночас уповноважений президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook зазначила, що "подібні заяви у Святвечір, якщо їх і не збиралися виконувати, а сказали, щоб вчергове познущатися над живими людьми - це навіть не фарс і не лицемірство... Це - великий гріх. І тортури над родинами заручників".

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"Це і є моральне обличчя бойовиків... Яку ж жорстокість треба мати, аби так знущатися над родинами заручників... І якби ви тільки знали, скільки їх - нещасних мам і дружин в надіі мені сьогодні подзвонили і написали, в надіі, що інша сторона має бодай рештки совісті. Але ні, навіть на Святвечір не бояться порушувати всі можливі моральні норми", - написала вона.

Взагалі-то , подібні заяви на Святвечір , якщо іх і не збиралися виконувати, а сказали, аби вчергове познущатися над жив...

Posted by Iryna Gerashchenko on Wednesday, January 6, 2016

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Як повідомляв УНІАН, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький дав вказівку на честь Різдва Христового відпустити військовополонених ЗСУ, які перебувають у самопроголошеній "ЛНР".

Згодом Ірина Геращенко повідомила, що із списку українських заручників у 139 осіб, серед яких є військові та цивільні, контрольовані Росією бойовики підтверджують утримання тільки 9 осіб. При цьому Геращенко наголосила, що "за наявною на сьогодні інформацією, бойовики хочуть "звільнити" одну людину, інформацію про яку не підтверджують ані СБУ, ані Міноборони...".

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