З початку доби бойовики здійснили 14 збройних провокацій проти українських військових

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє прес-служба штабу АТО. «З початку доби бойовики здійснили 14 збройних провокацій проти українських захисників. П’ять обстрілів були прицільними. Зокрема, ворожі снайпери двічі намагались поцілити наших воїнів біля Новгородського. Зі снайперської зброї та великокаліберного кулемету загарбники били по позиціях сил АТО біля Луганського. В районі Мар’їнки вони двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики продовжують не допускати місію ОБСЄ у Комінтернове - штабНа ділянці лінії розмежування сторін між тимчасово окупованими українськими містами Донецьк та Горлівка російсько-терористичні бандформування хаотично обстрілювали опорні пункти в районі Троїцького, Новгородського, а східніше Горлівки – біля Майорська.

Неподалік Донецького летовища під вогонь бойовиків знову потрапили Опитне та Піски.

«В усіх випадках порушення окупантами режиму «повної тиші» вони застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Використання противником забороненого Мінськими домовленостями озброєння сьогодні зафіксовано не було», - підкреслюється в повідомленні.