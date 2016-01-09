Ситуація в зоні АТО: по всьому фронту тривають провокації бойовиків

Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 29 обстрілів українських позицій, загиблих чи поранених серед українських військовослужбовців немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу через бойові дії, а нараховувалося 29 обстрілів, жоден український військовий не загинув і не був поранений», - повідомив Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку триває затишшя.

Водночас бойові дії у зоні АТО продовжуються на Донецькому напрямку. Найактивніші - на Світлодарській дузі та поблизу Новгородського.

«Вогонь на цій ділянці фронту не вщухав практично цілий день, - сказав Лисенко. – По всьому фронту тривають епізодичні провокації бойовиків, але без застосування важкого озброєння».

Також, за його словами, ворог тричі порушив режим тиші на Маріупольському напрямку - в районі Мар’їнки.

Крім того, Лисенко повідомив, що у місті Єнакієвому, яке контролюють бойовики, зареєстровані неодноразові випадки викрадення мирних мешканців.

«Окупаційна адміністрація має конфлікт з військовими. За підозрою у скоєнні вищезгаданих злочинів місцеві так звані «чекісти» вже заарештували одного бойовика», - пояснив Лисенко.

Речник Адміністрації президента повідомив, що днями на пункті пропуску Гоптівка у Харківській області українські силовики затримали члена бандформування, який займав керівну посаду в окупаційній адміністрації Перевальського району і був підлеглим лідера бойовиків «ЛНР» Ігоря Плотницького.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня у Донецькій області бойовики продовжували обстріл українських позицій уздовж всієї лінії фронту. Найбільша ворожа активність були зафіксована поблизу окупованої Горлівки, в районі селища Зайцеве.