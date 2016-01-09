Терористи сьогодні 15 разів обстріляли позиції українських військ – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, з початку доби зафіксовано майже 15 епізодів порушень противником режиму «повної тиші».

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Зі сторони Донецького аеропорту та північних околиць самого міста Донецьк бандити зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем вели вогонь по українським бійцям в районі Опитного, Пісків та південніше Авдіївки.

Один із опорних пунктів біля Новгородського бойовики обстріляли з озброєння БМП.