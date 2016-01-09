У Зайцевому бойовики цілять по житловим будинкам та дітям – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Заяви брехливих ЗМІ так званої «ДНР» та РФ щодо обстрілів українськими військовими мирного населення у Зайцевому, що в Артемівському районі Донецької області, є цинічною фальсифікацією», - наголошується у повідомленні.

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При цьому на сторінці прес-центру у соцмережі викладено фото з наслідками обстрілів села й, зокрема, дитячого майданчика.

«Так, ще 5 та 6 січня цього року українською стороною було зафіксовано обстріли сепаратистами районів проживання мирних мешканців в Зайцеве. Результатами цих цинічних дій стало пошкодження трансформаторної підстанції на вулиці Арсеньєва. Але найкраще обличчя так званого «руського миру», який є раковою пухлиною на землях Українського Донбасу, можна розгледіти на дитячих майданчиках по вулиці Попова. Ці нелюди намагалися поцілити у маленьких дітей з мінометів!», - заявили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні штаб АТО поінформував, що проросійські бойовики обстріляли Зайцеве, було поранено місцеву жительку.

Під вогонь бойовиків потрапив цивільний автомобіль. В результаті обстрілу була поранена місцева жінка. Під час спроби зупинити та вивести автомобіль з лінії вогню загинув капітан поліції, який хотів допомогти цивільним.