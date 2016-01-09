На Донеччині загинув капітан Нацполіції, рятуючи від обстрілу цивільне авто

Поблизу населеного пункту Погоди в Донецькій області загинув капітан Національної поліції, який намагався врятувати від обстрілу автомобіль цивільних осіб.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, уточнюючи інформацію про обстріл бойовиками мирних жителів у районі Зайцево.

Зазначається, що найскладніша ситуація в зоні АТО сьогодні була біля н. п. Зайцево та Майорск. Там злочинці неодноразово обстрілювали українських вояків і місцевих жителів зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Зокрема, під вогонь бойовиків потрапив цивільний автомобіль. В результаті обстрілу було поранено місцеву жінку.

"Наслідки могли б бути набагато гіршими, якби вчасно не зреагував один із співробітників Національної поліції України, який опинився неподалік. Офіцер, ризикуючи власним життям, зробив все можливе, щоб зупинити і вивести автомобіль з лінії вогню. У той же час, бойовики цілилися безпосередньо в цивільних", - повідомили в штабі.

Під час рятування людей поліцейський загинув.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні штаб АТО поінформував, що проросійські бойовики обстріляли Зайцево, було поранено місцеву мешканку.