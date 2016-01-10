За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули - це сталося біля Майорска. За добу жоден український військовослужбовець не був поранений", - сказав прес-секретар.

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За його словами, один із загиблих - військовослужбовець ЗСУ, якій отримав численні осколкові поранення в результаті обстрілу бойовиками з гранатомета, другий - капітан поліції, який, ризикуючи життям, намагався вивезти з-під обстрілу терористів автомобіль з мирними громадянами.