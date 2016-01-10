Протягом дня в зоні АТО бойовики дещо знизили свою активність

Про це повідомив прес-центру АТО на своїй сторінці в соцмережі. Зазначається, що з початку доби терористи відкривали вогонь в бік сил АТО близько 10 разів.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули двоє українських військових«Впродовж дня обстріли тривали здебільшого біля тимчасово окупованої Горлівки. Зокрема, загарбники кілька разів обстрілювали сили АТО з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Майорська та Зайцевого», - йдеться у повідомленні.

Також в штабі додали, що з території Донецького аеропорту в бік військовослужбовців, які несуть службу в районі Опитного, відкривали вогонь ворожі снайпери.

На тій же ділянці лінії розмежування бойовики один раз застосували великокаліберний кулемет.

"Снайпер бойовиків з території населеного пункту Спартак, який перебуває під контролем незаконних збройних формувань, обстрілював позиції сил АТО південніше Авдіївки. Окрім того Піски один раз потрапили під обстріл окупантів зі стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.