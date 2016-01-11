ФСБ почало зачистки серед неконтрольованих бойовиків "ДНР" і "ЛНР" - Stratfor

До такого висновку дійшли експерти американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, пише видання Апостроф.

Згідно з прогнозом Stratfor, коли в регіоні встановиться відносне перемир'я, Кремль поновить тиск на Київ з метою проведення на окупованих територіях місцевих виборів. Втім, Україна зможе протистояти цьому, якщо її підтримають США.

Фактичне продовження Мінських угод на 2016 рік є свідченням того, що Україна і Росія готові піти на поступки один одному. Першим, на думку експертів, назустріч опонентові пішов офіційний Київ. "РФ наполягала на продовження дії домовленостей, але Україна коливалася, оскаржувала вимогу щодо проведення виборів на Донбасі, а також вказувала на порушення режиму припинення вогню, що тривають на сході. Однак, незадовго до телефонних переговорів в нормандському форматі канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила особистий дзвінок президенту України Петру Порошенку, після якого, він, певно, пішов на поступки. Крім того, після загальних переговорів президент Франції Франсуа Олланд зазначив, що вибори на Донбасі залишаються частиною домовленостей", - наголошується в документі.

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Поступки з боку Росії, вважають в Stratfor, полягають у зниженні інтенсивності бойових дій на сході України. Незважаючи на те, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" продовжують порушувати режим припинення вогню, вони обстрілюють позиції сил АТО не до 50 разів на добу, як це було раніше, а близько 10-20 разів. "Причому все це відбувається на тлі повідомлень української розвідки, що уздовж лінії розмежування на Донбасі збільшилася переміщення агентів російської Федеральної служби безпеки (ФСБ). Вони, судячи з усього, проводять зачистку сепаратистів, які вважаються неконтрольованими. Іноді було важко сказати, за рахунок чого відбувалася ескалація на сході України: за наказом Кремля, або ватажки бойовиків діяли за власною ініціативою. Тепер же, коли ФСБ відновлює контроль над лідерами сепаратистів, служба буде гарантувати, що на Донбасі все буде відбуватися по команді Москви", — впевнені представники Stratfor.

Тим часом захоплення бойовиками селища Комінтернове неподалік від Маріуполя, а також подальші заяви українських військових про те, що там перебувають російські збройні сили, в Stratfor вважають ще одним ходом Москви по встановленню контролю над незаконними збройними формуваннями "ДНР" і "ЛНР". "Незважаючи на те, що такі дії можуть здатися проявом агресії, розташування російських військових сил поблизу українських також дає Москві більше прямого контролю над рівнем конфлікту на сході України", — підкреслили аналітики з США.

Таким чином, у Stratfor прогнозують, що, отримавши повний контроль над обстановкою на окупованому Донбасі, ФСБ буде нагнітати або покращувати ситуацію в регіоні в залежності від ходу переговорів. При цьому Москва буде домагатися від Києва зрушень у плані проведення на сході країни місцевих виборів.

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Разом з тим, не буде стояти осторонь від цих процесів Вашингтон, впевнені в Stratfor. За словами аналітиків, продовживши існуючі і запровадивши ряд нових санкцій відносно РФ, США демонструють проукраїнську позицію і не горять бажанням йти на поступки Москві. "Якщо Вашингтон підтримає Київ у його спробах припинити виконання своєї частини Мінська-2 до повного виконання Москвою своїх зобов'язань, це додасть Україні сміливості у протистоянні тиску з боку європейських держав і Росії з цього питання. Виходить, що, незважаючи на те, що 2016 рік почався з компромісів, подальший розвиток відносин України з РФ, а також Росії з США є дуже нестабільним", — підсумували в Stratfor.