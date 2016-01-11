За добу в зоні АТО один військовий загинув, ще один отримав поранення
12:44, 11 січня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.
Один отримав поранення / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще один отримав поранення", - сказав він.
За словами Андрія Лисенка, це сталося внаслідок обстрілу бойовиків у Зайцевому, на північ від Горлівки.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, поранених не було.
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