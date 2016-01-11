Біля Маріуполя бойовики з мінометів обстріляли селище Водяне

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в соцмережі. «Сьогодні близько полудня загарбники з 82-мм мінометів та гранатометів обстріляли н.п. Водяне, розташований у так званій «сірій зоні» на відстані близько 7 кілометрів від східної межі Маріуполя», - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-центру, вогонь окупанти вели з напрямку селища Комінтернове. Всього на околицях та вулицях Водяного впали та розірвались близько 10 мін.

Інформація про руйнування та жертви серед місцевих мешканців уточнюється.

У щтабі наголосили, що селище Водяне розташоване у так званій буферній зоні і жодних підрозділів сил АТО там немає.

"Відтак, цей обстріл можна трактувати лише як чергову збройну провокацію російсько-терористичних військ проти українських захисників. Не виключено, що окупанти спробують звинуватити у скоєнні цього злочину саме українські підрозділи, що вже було не один раз. При цьому, бойовики вкотре демонструють, що безпека мирних мешканців не співпадає з їхніми злочинними планами із загарбання України", - зазначається у зведенні.