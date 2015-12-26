Бойовики готують чергове пропагандистське шоу у Комінтерновому - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«У селищі Комінтернове, до якого вчора знову повернулися проросійські незаконні збройні формування, готується чергове пропагандистське шоу», - підкреслюється в повідомленні.

За інформацією штабу, сьогодні зранку там перебувають так звані «керівники ДНР», а засоби масової дезінформації цієї терористичної організації вже встигли збрехати, що нібито вчора сили АТО обстріляли Комінтернове та Водяне, що розташоване 2,5 км південніше, з мінометів.

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«Зараз там спеціально для російських журналістів, представників СЦКК та СММ ОБСЄ готують інсинуацію з метою дискредитації Збройних сил України. Бойовики знову тимчасово виводять з населеного пункту техніку та важке озброєння, ведеться робота із місцевим населенням, готуються відповідні заяви про здійснення, нібито українськими військовими, обстрілів населеного пункту, грабежів та насильницьких дій щодо місцевого населення», - повідомляють у штабі.

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Водночас на шляху, що сполучає Комінтернове з Маріуполем, бойовики встановили блокпост та нікого не випускають із селища, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, вчора бойовики двічі обстрілювали з мінометів, зокрема заборонених Мінськими домовленостями калібру 120 мм, по н.п. Водяне. Внаслідок обстрілів зруйновані декілька помешкань місцевих жителів, які практично цілий день переховувались у підвалах. Обстріли велись з контрольованої окупантами частини Широкиного, а також селища Заїченко та околиць Комінтернового.