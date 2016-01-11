Канада проводить ротацію своїх військових, які тренують бійців ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. "Розпочалася ротація військовослужбовців Збройних сил Канади, що перебувають в Україні в рамках операції «Об’єднувач» (Operation Unifier), навчаючи українських військових", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зазначили, що близько 200 канадських військових із 5 механізованої бригадної групи перебуватимуть в Україні з 10 січня до кінця місяця.

"Вони замінять військових 2 механізованої бригадної групи, що перебували в Україні з серпня 2015 року, проводячи тренування військових Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.