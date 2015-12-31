Генштаб ЗСУ підбив підсумки 2015 року

"2015 рік не був простим для Збройних Сил України. Його зустріли в боях із російськими загарбниками та бойовиками", - йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу в Facebook.

Зазначається, що українська армія мусила одночасно давати відсіч ворогу, реформуватися та нарощувати потужності.

"Сьогодні можна з певністю сказати: за рік українське військо стало сильнішим", - наголошують у Генштабі.

Зокрема, було сформовано 15 бригад, у тому числі окрему бригаду морської піхоти. Повністю відновлено боєздатність 12 бригад. "Армія отримала понад 35 тисяч відновлених, нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки, серед яких і допомога від іноземних партнерів. На військову службу за контрактом залучено більше 16 тисяч осіб", - повідомили в Генштабі.

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Також повідомляється, що інтенсивність військових навчань зросла майже втричі. Українські військові проходять підготовку під керівництвом інструкторів з армій країн НАТО та ЄС.