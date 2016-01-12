Бойовики активно перекидають підкріплення в бік Нової Мар'ївки з боку Тельманового – ІС

Бойовики перекидають підкріплення на Красний Октябр і Нову Мар‘ївку з боку Тельманового.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

За даними «ІС», бойовики перекидають підкріплення на Красний Октябр і Нову Мар‘ївку. З боку Тельманового в даний район перекинуто близько взводу бойовиків і до 10 одиниць техніки, включаючи бойові броньовані машини і БТР-80. Також у цей район автотранспортом перекидаються боєприпаси.

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«ІС» повідомляє також, що бойовики відновили процес зміцнення своїх позицій по лінії Зайченко – Саханка, а також на північний захід від Тельманового.

«Зафіксовано прибуття з боку «резервної бази» у Патріотичному на правий фланг бойовиків до Заїченка ще 4-х одиниць бронетехніки (3 БМП-2 і 1 МТ-ЛБ). Артилерія, яка раніше застосовувалася на схід Дзержинського (3 од. РСЗВ БМ-21 «Град» і не менш як 5 од. 122-мм гаубиць Д-30А) виявилася відтягнутою на північний схід від Красноармійського (в трикутнику Шевченка - Козацьке – Порохня)», - повідомляє «ІС».