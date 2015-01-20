ІС: бойовикам "ДНР" перекидають підкріплення з "ЛНР"

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"На тлі загострення протистояння в зоні конфлікту на Донбасі російське командування намагається організувати взаємодію сил терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". На донецький напрямок перекидається підкріплення зі складу "військ ЛНР". Ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом і контролем російських фахівців", - написав Дмитро Тимчук.

Крім того, за його інформацією, бойовики "ДНР" і "ЛНР" продовжують проводити доукомплектування. "В "ДНР" тривають спроби викликати "приписний склад" у військкомати для різного роду "звірок" і "уточнень", в реальності ж - для проведення агітації щодо вступу в ряди бандформувань в рамках чергової кампанії з набору "добровольців"". У "ЛНР" подібні заходи проводяться у формі примусової мобілізації", під загрозою покарання "за законами воєнного часу" у разі ухилення", - написав він.