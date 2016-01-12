СБУ виявила три схованки з боєприпасами у районі проведення АТО

Про це повідомив прес-центр СБУ. Як зазначається, поблизу Щастя, "арсенал був "захищений" двома гранатами, які знаходилися на розтяжках".

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"Після розмінування правоохоронці вилучили зі схованки протипіхотну міну, одинадцять гранат із запалами до них, майже сто набоїв тощо. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У Кураховому на Донеччині співробітники спецслужби спільно з військовослужбовцями та поліцією виявили дві схованки з боєприпасами.

В СБУ повідомили, що сховища були облаштовані на території автостанції та у покинутій квартирі в житловому будинку.

Правоохоронці вилучили з них 26 гранат Ф-1 та РГД-5 і запали до них.

За всіма випадками тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованок.