У лісі біля Сєверодонецька виявлено схованку з боєприпасами російського виробництва (відео)
11:43, 13 грудня 2015Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України виявили у лісовому масиві поблизу Сєверодонецька схованку боєприпасів.
Вилучені боєприпаси / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці вилучили зі схованки п’ять ящиків гранат Ф-1 та РГД загальною кількістю сто штук, ящик з двадцятьма гранатами РГН російського виробництва та майже одинадцять тисяч набоїв різного калібру.
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Поруч з виявленою схованкою співробітники спецслужби знайшли ще одну, в якій зберігалися модернізований кулемет Калашникова та п’ять п’ятилітрових баклажок з майже двома з половиною тисячами набоїв різного калібру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованок.
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