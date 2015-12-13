У лісі біля Сєверодонецька виявлено схованку з боєприпасами російського виробництва (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці вилучили зі схованки п’ять ящиків гранат Ф-1 та РГД загальною кількістю сто штук, ящик з двадцятьма гранатами РГН російського виробництва та майже одинадцять тисяч набоїв різного калібру.

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Поруч з виявленою схованкою співробітники спецслужби знайшли ще одну, в якій зберігалися модернізований кулемет Калашникова та п’ять п’ятилітрових баклажок з майже двома з половиною тисячами набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованок.