Сьогодні бойовики не застосовували важкого озброєння в зоні АТО
З початку доби бойовики близько 15 разів порушували встановлений раніше режим «повної тиші» в зоні проведення антитерористичної операції.
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
«Так, біля Донецька не припиняються обстріли наших позицій в районі Пісків, Опитного, південніше Авдіївки. Там ворог застосовував лише стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння загарбники вели вогонь по опорних пунктах українських підрозділів біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Окрім того, неподалік Майорська «працював» ворожий снайпер», - зазначається у повідомленні.
Читайте такожРозвідка зафіксувала заборонене озброєння біля 6 окупованих міст Донбасу
Українських воїнів, що несуть службу біля Троїцького Ясиноватського району Донецької області, незаконні збройні формування обстріляли з підствольних гранатометів.
Важкого озброєння сьогодні ворог не застосовував.
На Луганщині та біля Маріуполя впродовж дня терористи не обстрілювали позиції сил АТО.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18.00 годину 12 січня 2016 року:З початку доби бойовики близько 15 разів пору...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 12 января 2016 г.