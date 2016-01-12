Сьогодні бойовики не застосовували важкого озброєння в зоні АТО

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Так, біля Донецька не припиняються обстріли наших позицій в районі Пісків, Опитного, південніше Авдіївки. Там ворог застосовував лише стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння загарбники вели вогонь по опорних пунктах українських підрозділів біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Окрім того, неподалік Майорська «працював» ворожий снайпер», - зазначається у повідомленні.

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Українських воїнів, що несуть службу біля Троїцького Ясиноватського району Донецької області, незаконні збройні формування обстріляли з підствольних гранатометів.

Важкого озброєння сьогодні ворог не застосовував.

На Луганщині та біля Маріуполя впродовж дня терористи не обстрілювали позиції сил АТО.