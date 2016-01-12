Ситуація в зоні АТО знову загострилась, за добу - 35 обстрілів

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО.

"Біля Донецька знову під вогонь загарбників зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили Піски, Опитне, Авдіївка, дещо північніше - Верхньоторецьке. Наші позиції біля Мар’їнки бандити обстріляли з ручного протитанкового гранатомету, а біля Красногорівки з напрямку окупованої Старомихайлівки «працював» ворожий снайпер. Застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети, окупанти намагались спровокувати наших захисників на відкриття вогню у відповідь в районі Новгородського, Зайцевого та Майорська, які розташовані північніше Горлівки", - йдеться у повідомленні.

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Неподалік Світлодарська, зафіксовано застосування бойовиками великокаліберних кулеметів та снайперів біля Луганського, пишуть у прес-центрі.

"На тій же ділянці, поблизу Семигір’я, відбулось бойове зіткнення. У результаті короткого бою із застосуванням стрілецької зброї наші бійці відкинули нападників на вихідний рубіж. Неподалік Троїцького, що на кордоні Донецької та Луганської областей, окупанти пристрілювали 82-мм міномет. І знову неспокійно на самій Луганщині. Пізно ввечері по опорних пунктах українських підрозділів біля Кримського організовані злочинні угрупування відкрили вогонь із гранатометів, а також мінометів калібру 120 мм, застосування яких заборонене попередніми домовленостями про деескалацію конфлікту", - наголосили у штабі.