ЗМІ розповіли, як Муженко проігнорував попередження про плани бойовиків збити Іл-76 (документи)
Головнокомандувач ЗСУ, начальник Генштабу генерал Віктор Муженко, командувач АТО на сході України, знав про те, що бойовики готувалися збивати українські військово-транспортні літаки, що вилетіли в Луганськ 13 червня 2014 року, проте все одно відправив їх у Луганський аеропорт.
Такий висновок випливає з матеріалів допиту Віктора Муженка, а також експертизи матеріалів причин катастрофи літака Іл-76 Міністерства оборони України, передає "Четверта влада".
Співробітники МО, які передали ці документи, побажали залишитися невідомими. Свій вчинок вони мотивували тим, що хочуть добитися, щоб генерал Муженко поніс відповідальність за службову халатність, що спричинила загибель 40 десантників зі складу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.
Видання опублікувало документи не повністю, а тільки ті, які містять найважливішу інформацію.
Як випливає з матеріалів допиту Муженка, командувач АТО тричі на добу отримував зі штабу АТО при СБУ зведення про оперативну обстановку в зоні проведення операції. Проте інформацію, яка в них містилася, Муженко називає недостовірною, а також заявляє, що не завжди мав час, щоб ознайомитися з вмістом зведень.
Зазначається, що 13 червня о 16-ій і 20-ій годині з оперативного штабу Антитерористичного центру при СБУ генералу Муженкові двічі була спрямована довідка «Оперативна обстановка у районі проведення АТО», в якій стверджувалося, що «2 групи бойовиків, озброєні ПЗРК, виїхали з району луганського військкомату в район Луганського аеропорту, щоб збивати всі літаки при посадці й зльоті».
Однак на допиті Муженко заявив, що не пам'ятає, чи ознайомлювався він зі змістом зведень. Крім того, Муженко заявив слідчому, що ця інформація.... не заслуговувала на увагу.
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"Хочу зазначити, що інформація про те, що «2 групи бойовиків виїхали від військкомату в Луганський аеропорт. Озброєні ПЗРК. Мають намір збивати всі літаки на посадці і зльоті» не виділяється нічим особливим. Ця інформація не містить конкретних даних і відомостей про джерело її отримання, що б дозволило зробити висновок про її достовірність", — заявив Муженко.
На питання, яких заходів повинен вжити генерал-майор Віктор Назаров після того, як дізнався про наміри бойовиків щодо ПЗРК, Муженко відповів, що жодного чіткого алгоритму на цей випадок у військових немає.
З процитованого вище випливає, що командуванню було відомо про плани бойовиків, проте жодний документ не зобов'язував його реагувати на отриману інформацію, зазначає видання.
Цікаво, що на запитання слідчого, що саме стало причиною катастрофи Іл-76, Муженко відповів, що знищенню літака міг сприяти витік інформації про запланований політ, однак достовірних даних щодо цього у нього немає.
Крім того, в матеріалах експертизи причин катастрофи літака Іл-76, комісія, яка проводила дослідження, дійшла висновку, що детально встановити причини та умови катастрофи літака Іл-76 неможливо. Оскільки комісія не змогла оглянути місце аварії, а також зібрати та опитати свідків події.
Нагадаємо, 14 червня 2014 року близько 1.10 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".