ЗМІ розповіли, як Муженко проігнорував попередження про плани бойовиків збити Іл-76 (документи)

Такий висновок випливає з матеріалів допиту Віктора Муженка, а також експертизи матеріалів причин катастрофи літака Іл-76 Міністерства оборони України, передає "Четверта влада".

Співробітники МО, які передали ці документи, побажали залишитися невідомими. Свій вчинок вони мотивували тим, що хочуть добитися, щоб генерал Муженко поніс відповідальність за службову халатність, що спричинила загибель 40 десантників зі складу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.

Видання опублікувало документи не повністю, а тільки ті, які містять найважливішу інформацію.

Як випливає з матеріалів допиту Муженка, командувач АТО тричі на добу отримував зі штабу АТО при СБУ зведення про оперативну обстановку в зоні проведення операції. Проте інформацію, яка в них містилася, Муженко називає недостовірною, а також заявляє, що не завжди мав час, щоб ознайомитися з вмістом зведень.