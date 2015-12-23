Збитий бойовиками Іл-76 під Луганськом: суд почав розгляд по суті справи

Таке рішення було ухвалене на засіданні 23 грудня, передає "Радіо Свобода".

За рішенням суду, спочатку планують допитати потерпілих, потім – свідків сторони обвинувачення і захисту. Останнім буде допитаний обвинувачений, генерал-майор Збройних сил України Віктор Назаров.

Представники інтересів потерпілих родин у суді зазначають, що у ході судового розгляду справи будуть допитані більш ніж півсотні потерпілих. Водночас самі потерпілі підтверджують, що більшість із них подали до суду позовні заяви на відшкодування моральних збитків.

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