За добу троє військових отримали поранення - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, один отримав поранення. Ще двоє українських військовослужбовця отримали поранення внаслідок контакту з вибухівкою", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, близько 200 чоловік, серед яких ветерани АТО і волонтери, зібралися на мирну акцію протесту під Адміністрацією президента України з вимогою покарати винних у Іловайській трагедії.