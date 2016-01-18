За добу троє військових отримали поранення - АП
12:57, 18 січня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО троє українських військових отримали поранення, загиблих немає.
За добу загиблих немає. Ілюстрація / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, один отримав поранення. Ще двоє українських військовослужбовця отримали поранення внаслідок контакту з вибухівкою", - сказав Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, близько 200 чоловік, серед яких ветерани АТО і волонтери, зібралися на мирну акцію протесту під Адміністрацією президента України з вимогою покарати винних у Іловайській трагедії.
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