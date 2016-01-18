Бійці АТО пікетують Адміністрацію президента з вимогою покарати винуватців подій в Іловайську

Близько 200 осіб, серед яких ветерани АТО і волонтери, зібралися на мирну акцію протесту під Адміністрацією президента України з вимогою покарати винних в Іловайській трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг організований, зокрема громадськими організаціями “Іловайське братство”, організацією учасників АТО “Справедливість”.

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Учасники акції вимагають негайної передачі до суду справи про Іловайську трагедію, а також відсторонення від виконання службових обов'язків на час судового слідства і притягнення до відповідальності екс-міністра оборони Валерія Гелетея, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка та інших.

Серед учасників акції - багато людей в камуфляжі з нашивками добровольчого батальйону “Донбас”.

Як відомо, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

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Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти. Разом з тим, парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.