Бойовики з початку доби 28 разів обстріляли українських військових – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Маріупольському напрямку в районі Старогнатівки ворог обстріляв наші опорні пункти з БМП, зенітної установки та гранатомету. З мінометів бойовики обстріляли українських бійців біля Лебединського. По наших військових, які тримають позиції неподалік Водяного, кремлівські найманці вели вогонь зі 120-мм мінометів», - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку терористи обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойовики вели вогонь по опорних пунктах в районі Опитного, Пісків та шахти Бутівка.

Неподалік Красногорівки позиції сил АТО були обстріляні з протитанкової гармати та зазнали мінометному обстрілу, інформують в прес-центрі.

Біля Луганського по українському опорному пункту «працювала» БМП.

"На окремих ділянках фронту, для припинення вогню членів злочинних угруповань наші бійці були змушені відкривати санкціонований прицільний вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.