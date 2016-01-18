Напружена ситуація в зоні АТО: бойовики зосередили вогонь у районі Горлівки

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Бойовики продовжують обстріли позицій українських військових, застосовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї, міномети та гранатомети.

"Найбільша їхня інтенсивність була в районі Горлівки. Зі стрілецької зброї та гранатометів кремлівські найманці вели провокативні обстріли по опорних пунктах сил АТО біля Майорська, Зайцевого та Новгородського", - йдеться у повідомленні штабу АТО.

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Крім того, на маріупольському напрямку бойовики активізувалися неподалік Старогнатівки. По позиціях сил АТО вони вели вогонь з БМП.

Загалом за минулу добу ворог 48 разів обстрілював позиції українських військ, зазначили у прес-центрі АТО.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 18 січня 2016 року:Ситуація в зоні проведення АТО залишається на... Опубликовано Прес-центр штабу АТО 17 января 2016 г.

Раніше в штабі АТО заявляли, що обстріл снайпером бойовиків автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Мар’їнці та низка інших подій у зоні АТО мають всі ознаки цілеспрямованої провокації проти України.