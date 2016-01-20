Район Донецького аеропорту залишається епіцентром вогневої активності бойовиків - штаб

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що у районі Донецького аеропорту ситуація залишається напруженою. Крім того, ворог відкривав вогонь по українських позиціях неподалік Пісків. Опорний пункт сил АТО біля Опитного проросійські бойовики обстріляли з гранатомета, а біля шахти Бутівка бандити застосували міномет.

Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала вибухи в окупованому Комінтерновому

"На Маріупольському напрямку українських воїнів, які тримають позиції неподалік селища Водяне, противник обстріляв з міномета та гранатомета", - йдеться у повідомленні штабу.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 17 випадків, коли проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО.