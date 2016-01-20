Район Донецького аеропорту залишається епіцентром вогневої активності бойовиків - штаб
Вночі бойовики знову обстрілювали опорні пункти українських військових, щоб спровокувати їх на вогонь у відповідь.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що у районі Донецького аеропорту ситуація залишається напруженою. Крім того, ворог відкривав вогонь по українських позиціях неподалік Пісків. Опорний пункт сил АТО біля Опитного проросійські бойовики обстріляли з гранатомета, а біля шахти Бутівка бандити застосували міномет.
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"На Маріупольському напрямку українських воїнів, які тримають позиції неподалік селища Водяне, противник обстріляв з міномета та гранатомета", - йдеться у повідомленні штабу.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 17 випадків, коли проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 20 січня 2016 року:Вночі бандити знову обстрілювали наші опорні ...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 19 января 2016 г.