У штабі заявили про суттєве покращення ситуації у зоні АТО

Сьогодні ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєво покращилася, терористи лише 11 разів обстріляли позиції українських бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні на своїй сторінці у Facebook.

У прес-центрі зазначили, що всі обстріли здійснено на Донецькому напрямку.

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«В районі Світлодарської дуги бойовики зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції неподалік Новгородського та Зайцевого», - зазначається у повідомленні.

Крім того, на околицях тимчасово окупованого Донецька ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по позиціям сил АТО в районі Авдіївки, Пісків та шахти Бутовка. Неподалік Опитного по українському опорному пункту «працював» снайпер.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби терористи 47 разів обстріляли опорні пункти сил антитерористичної операції.