Росія посилює контроль за кордоном, щоб не впустити бойовиків з Донбасу - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"З метою виявлення осіб, що самовільно залишили військові частини, та недопущення їх проникнення на територію Росії, ФСБ РФ посилила контроль за ділянкою російсько-українського кордону в Ростовській області", - зазначається у повідомленні.

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