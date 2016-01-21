Росія посилює контроль за кордоном, щоб не впустити бойовиків з Донбасу - розвідка

13:13, 21 січня 2016
Війна
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ФСБ Росії посилила контроль за ділянкою кордону у Ростовської області для недопущення на свою територію бойовиків з Донбасу, що залишають військові частини.

REUTERS

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"З метою виявлення осіб, що самовільно залишили військові частини, та недопущення їх проникнення на територію Росії, ФСБ РФ посилила контроль за ділянкою російсько-українського кордону в Ростовській області", - зазначається у повідомленні.

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