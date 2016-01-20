Бойовики обмежили пересування підлеглих, щоб уникнути конфліктних ситуацій з місцевими - розвідка

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте такожУкраїнська розвідка розповіла про загострення криміногенної ситуації на окупованому Донбасі

"В умовах зростання невдоволення соціально-економічною ситуацією і діями "влади" на окупованих територіях командування російських окупаційних військ вживає заходів, щоб уникнути конфліктних ситуацій з місцевим населенням. З цією метою прийнято рішення про обмеження пересування кадрових військовослужбовців ЗС РФ за межами місць розташування", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожЖителі Горлівки побили офіцера ЗС Росії - розвідка

Як повідомляв УНІАН, раніше в зоні АТО п'яний командир бойовиків застрелив свого підлеглого.