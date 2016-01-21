В районі Троїцького, Пісків та Опитного бойовики обстріляли військових з великокаліберних кулеметів - штаб

Контрольовані Росією бойовики сьогодні 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, в зоні проведення АТО бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати умови перемир’я та провокувати українських бійців на вогонь у відповідь.

Читайте такожРосія посилює контроль за кордоном, щоб не впустити бойовиків з Донбасу - розвідка

Зокрема, у штабі звертають увагу, що більшість випадків застосування зброї по опорних пунктах українських Збройних сил зафіксовано на Донецькому напрямку. Бойовики вели прицільний вогонь по українських позиціях неподалік Новоселівки та Новгородського зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів та БМП.

"В районі Троїцького, Пісків та Опитного по наших опорних пунктах російські найманці застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Мар’їнки «працював» ворожий снайпер. Загалом з початку доби бойовики 16 разів обстрілювали позиції наших військ", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби бойовики майже 30 разів обстріляли сили АТО, поранень зазнали 6 українських військових.