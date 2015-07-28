З початку АТО на Донбасі загинули близько 2,3 тисячі українських військових

На сьогодні за час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули близько 2 тис. 300 військовослужбовців ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов.

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"На сьогоднішній день загиблих - близько 2300 військовослужбовців, але сказати, скільки зникло безвісти - дуже важко, тому що, із досвіду, 40% з них це люди, що перебувають у полоні. Але ми ще не встановили місця їхнього перебування. І близько 60% - це загиблі військовослужбовці. Тому з 270 безвісти зниклих військовослужбовців ми вважаємо, що десь 70-80 у полоні, а решта, на жаль, загиблі", – сказав Ноздрачов.