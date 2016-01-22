Ситуація в зоні АТО різко загострилася: бойовики 69 разів обстріляли українських військових
Протягом ночі проросійські бойовики обстрілювали позиції сил АТО, застосовуючи при цьому також зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
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З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли опорні пункти в Пісках, Опитному, Красногорівці та Мар’їнці.
"Неспокійно було й на Світлодарській дузі, де по українським бійцям, що тримають позиції неподалік Троїцького та Зайцевого противник вів вогонь великокаліберних кулеметів, а в районі Майорська – з гранатомету", - повідомляють у штабі.
На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів, протитанкового ракетного комплексу обстріляли наш опорний пункт неподалік Талаківки, а в районі Старогнатівки терористи застосували 120-мм міномет.
На Луганському напрямку противник з автоматичного гранатомету вів вогонь у районі Золотого.