Ситуація в зоні АТО різко загострилася: бойовики 69 разів обстріляли українських військових

Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли опорні пункти в Пісках, Опитному, Красногорівці та Мар’їнці.

"Неспокійно було й на Світлодарській дузі, де по українським бійцям, що тримають позиції неподалік Троїцького та Зайцевого противник вів вогонь великокаліберних кулеметів, а в районі Майорська – з гранатомету", - повідомляють у штабі.

На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів, протитанкового ракетного комплексу обстріляли наш опорний пункт неподалік Талаківки, а в районі Старогнатівки терористи застосували 120-мм міномет.

На Луганському напрямку противник з автоматичного гранатомету вів вогонь у районі Золотого.