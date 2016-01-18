На окупованому Донбасі бойовики помирають від пневмонії і невідомої інфекції - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Після ротації підрозділів на передових позиціях захворювання виявлено у 70% військовослужбовців. У Горлівці від пневмонії померло понад 50 осіб", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, у Донецьку серед військовослужбовців 1 АК виявлено розповсюдження інфекційного захворювання, тип та походження якого лікарі визначити не можуть (до медичних закладів звернулось понад 50 осіб).

Проблема загострюється через нестачу лікувальних засобів та кваліфікованого медичного персоналу, зазначили у розвідці.