На окупованому Донбасі бойовики помирають від пневмонії і невідомої інфекції - розвідка
15:14, 18 січня 2016Війна
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На тимчасово окупованих територіях Донбасу спостерігається погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, зафіксовано масові випадки захворювання бойовиків на пневмонію.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Після ротації підрозділів на передових позиціях захворювання виявлено у 70% військовослужбовців. У Горлівці від пневмонії померло понад 50 осіб", - зазначається у повідомленні.
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Крім того, у Донецьку серед військовослужбовців 1 АК виявлено розповсюдження інфекційного захворювання, тип та походження якого лікарі визначити не можуть (до медичних закладів звернулось понад 50 осіб).
Проблема загострюється через нестачу лікувальних засобів та кваліфікованого медичного персоналу, зазначили у розвідці.
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