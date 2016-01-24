Розвідка помітила у бойовиків протитанкові гармати "Рапира" та РСЗВ "Град"

14:26, 24 січня 2016
Війна
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У тимчасово окупованих районах Донбасу зафіксували присутність озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

REUTERS

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони.

"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність забороненого Мінськими домовленостями озброєння у районах: Торез – 100-мм протитанкових гармат "Рапира"; Красний Луч – 122-мм РСЗВ "Град", - зазначається у повідомленні розвідки.

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