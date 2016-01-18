Українська розвідка повідомила місії ОБСЄ про заборонене озброєння бойовиків на лінії розмежування

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Старомихайлівка, Заїченко, Ясинувата, Докучаєвськ та Тернівка забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів, танків, 100-мм протитанкових гармат "Рапіра", САУ та 122-мм РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними розвідки, упродовж доби зусилля противника зосереджувались на підвищенні боєздатності та підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння. "Триває підготовка до проведення на полігоні у районі Тореза показового батальйонного тактичного навчання 3 окремої мотострілецької бригади", - зазначається у повідомленні.

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Також бойовики зосередили зусилля на логістичному забезпеченні підрозділів. "На озброєння з’єднань і частин противника продовжується постачання нової та відновленої техніки з території Російської Федерації. Здійснюється поповнення запасів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів на складах 1 та 2 АК", - повідомили в ГУР.