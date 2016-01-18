Українська розвідка повідомила місії ОБСЄ про заборонене озброєння бойовиків на лінії розмежування
Українська розвідка передала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про місця розміщення бойовиками забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Старомихайлівка, Заїченко, Ясинувата, Докучаєвськ та Тернівка забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів, танків, 100-мм протитанкових гармат "Рапіра", САУ та 122-мм РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНа окупованому Донбасі бойовики помирають від пневмонії і невідомої інфекції - розвідка
Крім того, за даними розвідки, упродовж доби зусилля противника зосереджувались на підвищенні боєздатності та підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння. "Триває підготовка до проведення на полігоні у районі Тореза показового батальйонного тактичного навчання 3 окремої мотострілецької бригади", - зазначається у повідомленні.
Читайте такожБойовики на Донбасі стріляють у громадських місцях та розкрадають зброю і майно - розвідка
Також бойовики зосередили зусилля на логістичному забезпеченні підрозділів. "На озброєння з’єднань і частин противника продовжується постачання нової та відновленої техніки з території Російської Федерації. Здійснюється поповнення запасів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів на складах 1 та 2 АК", - повідомили в ГУР.