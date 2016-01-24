Захарченко заговорив про "вибори" на Донбасі за "законами ДНР" й без участі українських партій

Про це він заявив під час прес-конференції, передає один із сайтів бойовиків.

"Ми їх проведемо відповідно до законів "Республіки" і на нашій землі. На цих виборах, як би Україна не вимагала, не буде представників різних українських партій, які закликали і закликають воювати проти Донбасу. І не тільки закликають, а й надають всіляку економічну допомогу українським батальйонам", - зазначив Захарченко.

Читайте такожГолова АТЦ розповів про "внутрішні війни" і боротьбу за владу серед бойовиків на ДонбасіРаніше Захарченко заявляв, що дата місцевих виборів у самопроголошеній "ДНР" не змінена, "голосування" заплановано на квітень 2016 року. "Ми виконуємо Мінські домовленості, тому, якщо ми запланували провести вибори цього року, то вони пройдуть, хоче того Україна чи ні", — сказав ватажок "Донецької народної республіки".