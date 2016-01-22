У "ДНР" заявили про проведення псевдовиборів у квітні, "хоче того Київ чи ні"

Про це заявив глава "ДНР" Олександр Захарченко, передає один із сайтів бойовиків.

"Ми виконуємо Мінські домовленості, тому, якщо ми запланували провести вибори цього року, то вони відбудуться, хоче того Україна чи ні", — сказав ватажок "Донецької народної республіки".

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Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко підписав "указ" про перенесення псевдовиборів на 20 квітня 2016 року.