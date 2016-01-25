Розвідка передала місії ОБСЄ інформацію про заборонене озброєння в деяких районах Донбасу
15:03, 25 січня 2016Війна
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Представникам моніторингової місії ОБСЄ передана інформація про наявність у районах Шимшинівки, Донецька і Козацького забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Передана інформація про наявність САУ, танків та іншого озброєння / facebook.com/ato.news
Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони. Зокрема, мова йде про міномети, танки, самохідно-артилерійські установки (САУ).
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Зазначається, що протягом доби основні зусилля противника зосереджувались на підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння; посиленні та перегрупуванні підрозділів на Слов’янському, Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках; доукомплектуванні з’єднань і частин особовим складом; веденні розвідки сил АТО із залученням безпілотних літальних апаратів.
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