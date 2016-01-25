Розвідка передала місії ОБСЄ інформацію про заборонене озброєння в деяких районах Донбасу

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони. Зокрема, мова йде про міномети, танки, самохідно-артилерійські установки (САУ).

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Зазначається, що протягом доби основні зусилля противника зосереджувались на підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння; посиленні та перегрупуванні підрозділів на Слов’янському, Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках; доукомплектуванні з’єднань і частин особовим складом; веденні розвідки сил АТО із залученням безпілотних літальних апаратів.