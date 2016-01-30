Україна може тимчасово закрити пункти в'їзду-виїзду на Донеччині - Жебрівський

Українська влада в разі продовження бойовиками угруповання «ДНР» обстрілів може тимчасово закрити контрольні пункти в’їзду-виїзду поблизу Майорська та Мар’їнки.

Про це 30 січня заявив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Два дні тому терористи з тимчасово окупованої території обстріляли контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі Майорська і Мар’їнки. 30 січня обстановку довкола населених пунктів проінспектував особисто. Є побоювання повторення ситуації а-ля Волноваха, коли був розстріляний автобус з людьми», – заявив він, повідомляє Радіо Свобода.

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За словами Жебрівського, станом на 30 січня необхідності закривати пункти немає.

Українські військові стверджують, що 28 січня о 21:10 бойовики з БМП та автоматичного станкового гранатомета обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» Державної прикордонної служби України. Про це у ранковому зведенні 29 січня інформував прес-центр штабу АТО.