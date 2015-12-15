На на лінії розмежування відкрили новий пункт пропуску "Мар’їнка"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

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Повідомляється, що з метою більш раціонального та ефективного використання сил та засобів та збільшення пропускної спроможності на напрямку "Курахове-Донецьк" відкрили новий контрольний пункт в`їзду/виїзду "Мар’їнка", де прикордонники зможуть здійснити пропуск до 6 тисяч осіб та 1500 транспортних засобів. Також його функціонування дасть можливість значно зменшити пасажиропотік та черги в двох інших контрольних пунктах "Зайцеве" та "Новотроїцьке", що розташовані в Донецькій області.

Пункт пропуску розташований на відстані близько 2 км від лінії розмежування.

У Держприкордонслужбі відзначили, що протягом останніх тижнів ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО залишається досить динамічною. Зокрема, спостерігається значне збільшення пасажиро-транспортного потоку.