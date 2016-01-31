За добу бойовики 36 разів обстріляли позиції сил АТО, застосувавши заборонені 120-мм міномети

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що на Донецькому напрямку під гранатометний та кулеметний вогонь ворога потрапили наші укріплення в Опитному, Пісках, Троїцькому, Авдіївці, Луганському та Первомайському.

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Окрім того, згідно з повідомленням, близько 18.00 противник відкрив вогонь з 82 та 120-мм мінометів по нашому опорному пункту в Зайцевому. Також з мінометів калібру 120-мм були обстріляні українські позиції в Майорську.

На Луганському напрямку наш опорний пункт в Трьохізбенці було обстріляно з автоматичного гранатомету, а по позиціях в районі Станиці Луганська противник вів вогонь зі 120-мм міномету.

На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по наших укріпленнях в Красногорівці та Новотроїцькому. А по позиціях Збройних Сил в Широкіному окупанти застосували зенітну установку.