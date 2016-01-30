Бойовики на Донбасі 38 разів обстріляли сили АТО 29 січня
08:36, 30 січня 2016Війна
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Впродовж минулої доби проросійські бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО про ситуацію станом на 6:00 30 січня.
Зокрема, на Донецькому напрямку ворог обстрілював українські опорні пункти зі стрілецької зброї та гранатометів в Авдіївці, Пісках, Опитному та на шахті "Бутівка".
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Укріплення сил АТО неподалік Зайцевого піддалися обстрілам з мінометів калібру 82 та 120 мм.
"Неспокійно було й біля Майорська, де ворог застосував гранатомети різних систем", - додає прес-центр АТО.
На Маріупольському напрямку противник вів вогонь з мінометів по опорному пункту неподалік Гнутового.
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