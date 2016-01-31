За добу в зоні АТО загинули 2 військових, ще 4 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Також ще один військовослужбовець загинув, підірвавшись на розтяжці, ще один отримав поранення. Всі втрати сталися на Донецькому напрямку", - сказав Мотузяник.

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За його словами, один військовий загинув і один зазнав поранень поблизу селища Зайцеве внаслідок мінометного обстрілу, двох поранено поблизу населеного пункту Опитне внаслідок обстрілу з гранатометів, один загинув і ще один отримав поранення, підірвавшись на розтяжці поблизу шахти Бутівка.