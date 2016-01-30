Волонтер, яку затримали бойовики "ДНР", вийшла на зв'язок з рідними
Керівник волонтерської групи "Відповідальні громадяни" Марина Черенкова, яка була затримана бойовиками "ДНР", вийшла на зв'язок з рідними.
Про це повідомив учасник ініціативної групи Євген Шибалов, інформує "Громадське".
"Кілька джерел повідомили, що Марина жива. У суботу вдень їй дозволили подзвонити матері, буквально на одну хвилину, вона тільки сказала, що з нею все в гаразд", - сказав він.
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Шибалов також заявив, що з перших днів війни організація "Відповідальні громадяни" була нейтральною і займалася виключно гуманітарною допомогою.
Останнім часом волонтери займалися розподілом міжнародної допомоги в "червоній зоні" - районах бойових дій.
Марина Чернікова була затримана 29 січня. Місцезнаходження і причини затримання волонтера були невідомі.