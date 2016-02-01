Жебрівський розповів, коли приймуть рішення щодо роботи пунктів пропуску в Донецькій області

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає "112 Україна".

"Ніч минула більш-менш (Спокійно - Ред.), хоча 53 обстріли було на території Донецької області. Сьогодні, в тому числі, били по Зайцевому, Мар'їнці, не стільки за КПВВ. Взагалі, по мар'їнському напрямку і по артемівському рішення буде прийнято до обіду сьогодні", - повідомив Жебрівський.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у зв'язку з тим, що кількість провокаційних обстрілів українських контрольних пунктів в'їзду/виїзду збільшується, і щоб зірвати можливу провокацію бойовиків, командування сил АТО на території Донецької та Луганської областей розглядає можливість тимчасового закриття контрольних пунктів в'їзду/виїзду.